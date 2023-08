Rivian beperkt verlies Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Rivian Automotive heeft een sterker dan voorzien tweede kwartaal achter de rug en verhoogde de outlook voor de productie. Dit bleek vannacht uit cijfers van de Amerikaanse elektrische autobouwer. Rivian zei dat het doel om de cashburn te beperken in zicht komt, geholpen door heronderhandelingen met leveranciers en een toegenomen productie. Het brutoverlies per voertuig daalde met circa 35.000 dollar, mede dankzij lagere productiekosten voor de R1T-truck en R1S SUV. Het nettoverlies nam afgelopen kwartaal op jaarbasis af van 1,7 naar 1,2 miljard dollar. Daarmee overtrof Rivian de analistenverwachtingen van 1,5 miljard dollar. Op aangepaste basis bedroeg het verlies per aandeel 1,08 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een verlies van 1,41 dollar. De omzet steeg van 364 miljoen dollar naar 1,1 miljard dollar. Ook dat is iets beter dan voorzien. Rivian had eind juni 9,3 miljard dollar in kas tegen 11,2 miljard dollar een kwartaal eerder. Outlook De autobouwer verwacht dit jaar 52.000 auto's te kunnen afleveren, terwijl eerder nog werd gemikt op 50.000. De kapitaaluitgaven zullen 1,7 miljard dollar bedragen dit jaar, waar eerder nog 2 miljard dollar aan kosten werd voorzien. Sommige kosten werden doorgeschoven naar volgend jaar. Bron: ABM Financial News

