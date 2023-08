Campbell Soup doet flinke overname Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft een bod gedaan op Sovos Brands ter waarde van ongeveer 2,7 miljard dollar. Dit maakten beide bedrijven maandagmiddag bekend. Campell Soup wil 23,00 dollar per aandeel in contanten betalen en verwacht ongeveer 50 miljoen dollar aan synergievoordelen te realiseren. Met deze strategische overname wil het bedrijf de divisie Campbell's Meals & Beverages verder diversifiëren. Sovos Brands is vooral bekend van Rao’s pastasaus, maar ook van merken zoals Michael Angelo’s en Noosa. De transactie zal naar verwachting na twee jaar bijdragen aan de aangepaste winst per aandeel, exclusief eenmalige integratiekosten en kosten om de synergieën te realiseren. Campbell is van plan de overnameprijs te financieren door middel van de uitgifte van nieuwe leningen. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Sovos Brands. Ook moeten de toezichthouders groen licht geven. Campbell Soup denkt de transactie voor het jaareinde te kunnen afronden. Het aandeel Sovos Brands sloot vrijdag op 18,02 dollar en lijkt bij opening 25 procent te stijgen. Het aandeel van Campbell lijkt bijna 2 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.