Rode cijfers voor BioNTech

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet fors zien dalen en boekte een nettoverlies. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Duitse biotechbedrijf, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde. De omzet van BioNTech daalde van 3,2 miljard euro een jaar geleden naar 168 miljoen euro. BioNTech rapporteerde een nettoverlies van iets meer dan 190 miljoen euro. Dit was een jaar geleden nog een winst van bijna 1,7 miljard euro. Dit komt overeen met een verlies van 0,79 cent per aandeel ten opzichte van een winst van 6,45 euro een jaar geleden. Onder meer een dalende verkoop van coronavaccins leidde tot een veel lagere omzet. Voor heel dit jaar rekent BioNTech desalniettemin op een omzet van ongeveer 5 miljard euro. Volgens Jens Holstein, CFO van BioNTech gaat het bedrijf de tweede helft van 2023 in met een sterke financiële positie. Ook ligt het bedrijf op schema om een nieuwe variant van het coronavaccin te lanceren en om meerdere klinische onderzoeken uit te voeren met behandelingen voor oncologie en infectieziekten. De kas van BioNTech was eind juni voor 14,2 miljard euro gevuld. Ook Moderna, dat vorige week al met cijfers kwam, leed verlies in het tweede kwartaal. Net als bij BioNTech daalde de omzet hard, doordat er minder coronavaccins werden verkocht. De omzet uit coronavaccins bedroeg 300 miljoen dollar, maar de omzetverwachting voor heel dit jaar bedraagt 6 tot 8 miljard dollar. Vrijdag sloot het aandeel BioNTech op de Nasdaq 0,2 procent in het rood, en maandag lijkt het aandeel 1,6 procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

