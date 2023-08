Verlies Moderna valt mee Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een kleiner dan verwacht verlies geboekt. Dat bleek donderdag uit cijfers van de biofarmaceut. In het afgelopen kwartaal werd een nettoverlies geboekt van 1,38 miljard dollar, ofwel 3,62 dollar per aandeel, tegen krap 2,20 miljard dollar een jaar eerder. De omzet viel dan ook scherp terug van 4,8 miljard naar 344 miljoen dollar. Een jaar eerder profiteerde Moderna nog van een sterke vraag naar coronavaccinaties. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een verlies van 3,93 dollar per aandeel bij een omzet van 308 miljoen dollar. De omzet uit coronavaccinaties bedroeg 300 miljoen dollar en zal voor het hele jaar vermoedelijk uitkomen tussen de 6 en 8 miljard dollar. "Het stelt me tevreden te zien welke vooruitgang ons Amerikaanse verkoopteam heeft geboekt om nieuwe contracten voor de herfst van 2023 binnen te halen", zei CEO Stéphane Bancel donderdag. Het vaccin is nog altijd het eerste, door FDA goedgekeurde, product van Moderna, al heeft het bedrijf wel meerdere middelen in de pijplijn, waaronder een RSV-vaccin dat in 2024 op de markt moet komen, na goedkeuring van toezichthouders. "Onze pijplijn barst aan alle kanten uit zijn voegen, met vier vaccins die in een Fase III-onderzoek zitten", aldus CEO Bancel. Het aandeel Moderna koerste donderdag in de elektronische handel voorbeurs ruim 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

