Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 25,00 naar 26,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Frank Claassen merkte op dat de EBITDA, nettoschuld en het dividend in het tweede kwartaal conform verwachting waren. Degroof verlaagde in aanloop naar de cijfers wel al de EBITDA-ramingen met circa 20 procent, nadat een herstel van de stikstofprijzen uitbleef in het afgelopen kwartaal en ook omdat de methanolprijzen achterbleven. "Zoals wel vaker sloeg OCI vanochtend een optimistische toon aan in de outlook en we hebben zelf ook wat positieve signalen gezien dat de kunstmestprijzen opveren", aldus Claassen. Desondanks ziet hij geen reden om zijn taxaties noemenswaardig aan te passen, aangezien hij al rekening hield met een herstel van de prijzen vanaf de bodemniveaus in het tweede kwartaal. Het aandeel OCI koerste woensdagochtend 2,5 procent hoger op 25,52 euro. Bron: ABM Financial News

