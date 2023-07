Nestlé stelt outlook bij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft de outlook voor het lopende boekjaar 2023 bijgesteld en realiseerde over het eerste halfjaar van 2023 een hogere omzet en winst. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. Nestlé verwacht nu een autonome omzetgroei van 7 tot 8 procent tegen eerder 5 procent bij een operationele marge van 17,0 tot 17,5 tegen een eerdere verwachting van 17,5 tot 18,5 procent. De onderliggende winst per aandeel stijgt naar verwachting nog altijd met 6 tot 10 procent, gemeten in constante valuta. Halfjaarcijfers Nestlé meldde over de verslagperiode een omzet van 46,3 miljard Zwitserse frank, tegen 45,6 miljard Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide autonoom met 8,7 procent, nadat de prijzen 9,5 procent hoger uitkwamen. Valuta hadden een negatief effect van 6,7 procent op de omzet. De groei was breedgedragen in de meeste regio's en divisies, aldus het bedrijf. De onderliggende winst per aandeel steeg 11,1 procent tegen constante valuta. De vrije kasstroom trok op jaarbasis aan van 1,9 miljard naar 3,4 miljard frank over de eerste zes maanden van 2023. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.