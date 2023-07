Update: Vastned wil deel van portefeuille verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned wil een deel van de portefeuille verkopen, omdat zo de meeste waarde voor aandeelhouders wordt behaald. Dit bleek donderdag voorbeurs bij de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds, waarin de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. Vastned heeft zijn strategische beoordeling afgerond en wil in de komende periode een desinvesteringsproces op gang brengen. Er zijn al verschillende eerste verkoopselecties gemaakt en initiatieven genomen om de markt te verkennen. Ook werd een "significante financiële transactie" overwogen, bijvoorbeeld in de vorm van een fusie met een andere vastgoedpartij. Met een desinvestering van een deel van de portefeuille verwacht Vastned echter de meeste waarde te kunnen ontsluiten. Halfjaarcijfers In de eerste helft van dit jaar zag het vastgoedfonds op jaarbasis het directe resultaat dalen. Het directe resultaat kwam per aandeel uit op 0,95 euro tegen 0,98 euro over het eerste halfjaar van 2022. Het indirecte resultaat kwam negatief uit op 1,59 euro per aandeel tegen 1,32 euro positief over de eerste zes maanden van 2022 als gevolg van een afname in de waarde van de portefeuille. Het totaalresultaat kwam daarmee uit op 0,64 euro per aandeel negatief tegen 2,30 euro per aandeel positief een jaar eerder. Op een vergelijkbare basis stegen de huurinkomsten op jaarbasis met 7,4 procent. De bezettingsgraad daalde van 98,5 procent eind juni 2022 naar 98,2 procent ultimo juni 2023. Eind december 2022 lag de bezettingsgraad op 98,6 procent. Outlook Het vastgoedfonds voorziet voor het hele boekjaar nog altijd een direct resultaat van 1,95 tot 2,05 euro per aandeel. In 2022 boekte Vastned een direct resultaat per aandeel van 2,05 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

