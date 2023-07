Chippers onder druk in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, waarbij vooral de 'chippers' onder druk stonden. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 771,89 punten. Vooral technologie-aandelen moesten het ontgelden. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de kwartaalcijfers van Tesla en Netflix woensdagavond, die niet goed werden ontvangen. Netflix gaf 8 procent aan waarde prijs, terwijl Tesla iets meer dan 4 procent verloor. "Niet zo vreemd na de rally in de afgelopen weken", aldus Wiersma. "De verwachtingen voor deze bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen. Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen." Cijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC vanochtend konden de Europese techsector geen steun in de rug geven, hoewel de resultaten volgens Wiersma beter waren dan gevreesd. Desondanks daalde de winst van TSMC in het tweede kwartaal met liefst 24 procent. "Het opwaartse momentum voor techaandelen lijkt wat af te nemen in juli", aldus marktanalist Tina Teng van CMC Markets. Volgens Teng heeft dit te maken met een herbalancering van portefeuilles en terughoudendheid in aanloop naar bedrijfscijfers. Vandaag gaat het kwartaalcijferseizoen verder met cijfers van onder andere Johnson & Johnson, American Airlines en Blackstone. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1207. De olieprijzen stegen met een half procent tot 75,60 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen waren de ‘chippers’ de gebeten hond. ASMI verloor 4,9 procent, terwijl ASML, ondanks een outlookverhoging en koersdoelverhogingen na de cijfers van woensdag, 3,4 procent prijs gaf. Berenberg merkte op dat ASML wel terughoudender werd over de omzetgroei uit EUV. De zakenbank zag dat de omzetverwachtingen voor EUV neerwaarts werden bijgesteld van 40 procent groei naar 25 procent. "Daarnaast lijken de verwachtingen voor de vraag in 2024 onzeker", aldus de analisten, die wel hun koersdoel verhoogden van 700 naar 780 euro. Ook kwam vanochtend TSMC met cijfers, waaruit bleek dat de winst in het afgelopen kwartaal onder druk stond. ArcelorMittal en Ahold wonnen tot twee procent. In de AMX wonnen Fugro en OCI 1,9 tot 4,8 procent. TKH en Basic-Fit verloren tot 1,3 procent. In de AScX won Nedap na cijfers 2,1 procent. Sligro steeg 3,8 procent, eveneens na cijfers. Volgens Degroof Petercam was de halfjaaromzet van Sligro hoger dan verwacht. Bron: ABM Financial News

