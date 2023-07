Evonik lijdt onder verslechterende economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Evonik

(ABM FN-Dow Jones) Evonik heeft in het afgelopen kwartaal iets beter gepresteerd dan in de eerste drie maanden van dit jaar, maar de eigen verwachtingen werden niet gehaald. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers. De Duitse chemiereus verwacht voor het tweede kwartaal een aangepaste EBITDA van 430 tot 450 miljoen euro. Dat was in het eerste kwartaal 409 miljoen euro. Strenge maatregelen om de kosten te drukken, hadden een gunstig effect op de winstontwikkeling, maar door het uitblijven van een economisch herstel, bleven de inkomsten achter bij Evoniks verwachtingen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de aangepaste EBITDA met ongeveer 40 procent. "Tijdens het eerste kwartaal waren er tekenen van herstel voor de rest van het jaar", zei Christian Kullmann, voorzitter van de raad van bestuur. "Helaas bleek het herstel in mei en juni veel zwakker dan we hadden verwacht […] Onze besparingen hebben een grotere winstdaling voorkomen, maar we voelen de effecten van een vertragende wereldeconomie." In het tweede kwartaal bleef de vraag erg zwak in alle eindmarkten en ging de voorraadafbouw bij klanten door. De omzet bleef op het zeer lage niveau van het voorgaande kwartaal, maar vooral bij speciaalchemie slaagde Evonik er toch in om de prijzen grotendeels op peil te houden. De groepsomzet wordt in het tweede kwartaal geraamd op bijna 4 miljard euro. Het bedrijf wil dit jaar 250 miljoen euro besparen door vacatures niet in te vullen, externe dienstverleners te beperken en personeel minder te laten reizen. De effecten van deze maatregelen zullen in de tweede helft van het jaar beter zichtbaar worden. Ook zal Evonik de bedrijfsinvesteringen verlagen. Evonik gaat nu uit van een aanhoudend zwakke vraag zonder enig herstel gedurende de tweede helft van het jaar. Daardoor zal de aangepaste EBITDA in heel 2023 tussen 1,6 en 1,8 miljard euro liggen. Eerder rekende Evonik nog op een aangepaste EBITDA van 2,1 tot 2,4 miljard euro, waarbij het bedrijf onlangs al aangaf aan de onderkant van deze bandbreedte uit te zullen komen. Evonik publiceert de definitieve resultaten voor het tweede kwartaal op 10 augustus 2023. Het aandeel Evonik noteerde maandag 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

