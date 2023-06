Winstwaarschuwing Walgreens Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Walgreens Boots Alliance heeft bij de resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een winstwaarschuwing afgegeven. Dit meldde de Amerikaanse drogisterijketen dinsdag. Walgreens verlaagde de jaaroutlook voor de aangepaste winst per aandeel van 4,45 tot 4,65 dollar naar 4,00 tot 4,05 dollar. Redenen hiervoor liggen volgens de onderneming in de consumentenmarkt, een lagere bijdrage uit coronagerelateerde middelen en terughoudende macro-economische ontwikkelingen. Het bedrijf nam direct maatregelen om de kosten omlaag te brengen en verhoogde het lopende kostenbesparingsprogramma van 3,5 miljard naar 4,1 miljard dollar. Voor VillageMD/Summit Health verwacht Walgreens nu

tegen 2026 circa 200 miljoen dollar aan synergievoordelen te realiseren. Resultaten derde kwartaal De aangepaste winst, exclusief bijzondere posten, bedroeg in het afgelopen kwartaal, dat op 31 mei eindigde, 1,00 dollar tegen 0,96 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 1,07 dollar. De omzet steeg van 32,6 naar 35,4 miljard dollar. Hiervoor was 34,3 miljard dollar verwacht. De nettowinst daalde van 289 miljoen naar 118 miljoen dollar of van 0,33 naar 0,14 dollar per aandeel. Het aandeel Walgreens lijkt af te gaan op een openingsverlies van 6,9 procent. Bron: ABM Financial News

