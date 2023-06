UnitedHealth neemt Amedisys over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UnitedHealth neemt Amedisys over in een deal die het bedrijf waardeert op ruim 3 miljard dollar. Dit werd maandagmiddag bekend. Eerder deze maand meldde Amedisys al dat het een ongevraagd bod had ontvangen van een divisie van UnitedHealth, van 100 dollar per aandeel. Op dat moment had Amedisys nog plannen om te fuseren met Option Care. Onder de nieuwe deal met UnitedHealth wordt Amedisys een volledige dochteronderneming. UnitedHealth telt 101 dollar per aandeel Amedisys neer, wat een premie is van bijna 11 procent ten opzichte van de slotkoers van Amedisys op vrijdag. Option Care ontvangt vanwege het afketsen van de fusie een break-up fee van 106 miljoen dollar. In de voorbeurshandel noteert het aandeel Amedisys licht hoger en daalt UnitedHealth licht. Bron: ABM Financial News

