Wolters Kluwer doet AI-overname

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft via zijn Health-divisie Invistic Corporation overgenomen en zo software in huis gehaald die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie (AI). Dit maakte het databedrijf woensdagavond bekend zonder een overnamebedrag te noemen. Invistics levert onder meer software voor het opsporen van drugs. De markt voor drugsdetectie in de Verenigde Staten is 70 miljard dollar groot. Het overgenomen bedrijf wordt bij Health uiteindelijk ondergebracht bij Clinical Solutions, waar het dan komt te vallen onder de eenheid Clinical Surveillance, Compliance & Data Solutions. Wolters Kluwer verwacht dat de overname geen significante impact heeft op de aangepaste winst, maar wel dat het rendement op de investering binnen drie tot vijf jaar boven de gewogen, gemiddelde kapitaalkosten van 8 procent uitkomt. Bron: ABM Financial News

