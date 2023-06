AEX sluit licht lager en Besi onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten na een rustige handelsdag, maar met zwakke exportcijfers uit de VS en vooral China.

De AEX sloot 0,1 procent lager op 761,61 punten. De Midkap-index daalde 0,4 procent.

"We zitten in een situatie dat mensen minder rekening houden met een recessie en het groeiverhaal ziet er steeds iets beter uit, maar aan de andere kant wordt er ook steeds minder rekening gehouden met renteverlagingen later dit jaar door de Fed", zeiden analisten van MRB Partners.

"Het voelt alsof de zomerse hondendagen al hier zijn", zei Neil Wilson van Finalto over de rust op de mondiale aandelenbeurzen. Na het monstercijfer voor het Amerikaanse banenrapport afgelopen vrijdag is de volatiliteitsindex VIX gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis.

De Chinese export daalde in mei met 7,5 procent, gemeten in dollars, na een stijging met 8,5 procent in april. De verwachting van economen lag voor mei op een daling van 1,0 procent. De Chinese import daalde in mei op jaarbasis ook, met 4,5 procent. "De kans op meer stimuleringsmaatregelen in China is na vanmorgen verder toegenomen", meent investment manager Simon Wiersma van ING.



Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans bleek sterk te zijn opgelopen in april, tot bijna 75 miljard dollar, omdat ook hier de export daalde.

Volgens denktank Oeso blijft de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar wel in een bescheiden tempo groeien. De Amerikaanse groei zwakt wel verder af in 2024 door het verkrapte monetaire beleid.

De euro/dollar stond licht hoger op 1,0702.

De olieprijs steeg 2 procent, tot 73,02 dollar voor WTI-olie en 77,36 dollar voor Brent. In de namiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week te zijn gedaald met 0,5 miljoen vaten ruwe olie, terwijl de voorraden benzine, diesel en stookolie met in totaal bijna 8 miljoen vaten stegen. De raffinaderijen draaiden op vollere capaciteit.

Stijgers en dalers

Aegon was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,2 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux in aanloop naar de beleggersdag van de verzekeraar.

Shell won 1,1 procent dankzij de duurdere olie en Prosus daalde 0,2 procent na een koersdoelverhoging door Morgan Stanley.

De sterkste daler was Besi. Na de beleggersdag op dinsdag deed het aandeel een forse stap terug en sloot ruim 6 procent lager. UBS maakt zich zorgen over hoe snel hybrid bonding door de markt zal worden overgenomen, vooral bij smartphones. ING wees erop dat Besi de margedoelstelling wel verhoogde.

Bij de midkappers sloot Air France-KLM 2 procent hoger en bodemspecialist Fugro won 1,6 procent.

Dalers waren Allfunds Group, dat ruim 3 procent inleverde, en laadpalenbedrijf Alfen, dat 4 procent lager sloot.

Onder de smallcaps waren CM.com, Wereldhave en Ebusco bescheiden stijgers. Azerion sloot de gelederen met een verlies van 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Amsterdam stond de S&P500-index 0,2 procent lager.