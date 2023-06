Taiwan Semiconductor blijft investeren - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC heeft dinsdag vastgehouden aan zijn geplande investeringen, ondanks de opdrogende vraag naar smartphones. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag. Volgens het bericht zei voorzitter Mark Liu tegen journalisten na de jaarvergadering van het bedrijf dat hij verwacht dat de investeringen dit jaar aan de onderkant zullen uitkomen van de bandbreedte van 32 miljard tot 36 miljard dollar, die het bedrijf voor het jaar gepland had.



Volgens analist Jordan Klein van Mizuho deed TSMC "officieel wat analisten al maanden verwachtten - de investeringen in 2023 naar de onderkant van de bandbreedte van 32-36 miljard dollar brengen door aanhoudende correctie van de voorraden vooral bij fabrikanten van smartphones en pc's.In april verlaagde TSMC de winstverwachtingen voor het jaar maar liet het investeringsbudget ongemoeid. Sommige analisten vreesden dat het budget onder 30 miljard dollar zou duiken door de lagere vraag dit jaar en het nieuws van dinsdag voelt volgens Klein dus als een meevaller. TSMC is een zogenaamde "fab", die miljarden transistoren etst op siliconenwafers om

chips te maken die worden ontworpen door Apple, Nvidia en AMD - chipfabrikanten die geen eigen 'fab' hebben zoals Intel bijvoorbeeld wel heeft. De update van het Koreaanse bedrijf is een opluchting voor bedrijven die apparaten aan fabs verkopen, zoals ASML, KLA Corp en Applied Materials. TSMC sloot dinsdag 2 procent hoger op Wall Street. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.