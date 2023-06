Europese beurzen kleuren lichtrood

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren dinsdag rond het middaguur in het rood. De Stoxx Europe 600 index daalt fractioneel op 459,86 punten. De Duitse DAX verliest 0,1 procent op 15.952,19 punten. De Franse CAC 40 levert 0,2 procent in bij een stand van 7.184,27 punten. De Britse FTSE noteert 0,2 procent lager op 7.582,16 punten.

Net als maandag zijn beleggers risico-avers, in aanloop naar de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank volgende week.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees verder op een onverwachte renteverhoging in Australië.

"De centrale bank van Australië heeft vanmorgen onverwacht de beleidsrente met 25 basispunten verhoogd naar 4,1 procent om de hoge inflatie te beteugelen. In reactie op het nieuws lopen vooral de rentes op kortlopende Australische staatsobligaties op", zag Wiersma.

In Europa dalen de obligatierentes vooralsnog.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig. De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in april stabiel gebleven, bleek uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Gerekend werd op een stijging van 0,3 procent.

De euro/dollar noteert rond het middaguur op 1,0696. WTI-olie is bijna 2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

In Europa zijn de koersuitslagen dinsdag beperkt. In Frankfurt gaat Sartorius aan kop, met een plus van 1,5 procent. Porsche, maandag nog koploper in de DAX, verliest 2 procent.

In Parijs herstellen aandelen van luxemerken dinsdag na een dip op maandag, toen naar aanleiding van een analistenrapport. LVMH en Hermes noteren in het groen.

TotalEnergies is hekkensluiter in de CAC 40 en verliest 1,5 procent. Ook Shell en BP staan in Londen onder druk als gevolg van de dalende olieprijs.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond het middaguur tot 0,1 procent in de min.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 4.273,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.562,86 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.229,43 punten.