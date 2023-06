Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 72,15 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. OPEC+ besloot afgelopen weekend in Wenen om de huidige productieafspraken te handhaven, met één uitzondering: Saoedi-Arabië zal een extra vrijwillige vermindering van 1 miljoen vaten olie per dag doorvoeren. De proactieve stap van de olieproducerende landen voedt de hoop op stijgende olieprijzen. Daarbij is belangrijk op te merken dat Saoedi-Arabië deze stap zelfstandig zet. Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets is de kans groot dat andere landen ook nog een duit in het zakje zullen doen in de toekomst, omdat zij hun kruit nog niet hebben verschoten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de olieprijzen aanvankelijk aardig stegen op het nieuws van zondag, maar tegenvallende Amerikaanse macrodata beperkten de rally. Terwijl OPEC het aanbod kan managen, hebben ze geen invloed op de zwakke vraag, volgens marktanalisten. De oliemarkten rekenen al geruime tijd op China voor herstel van de vraag naar energie na de coronapandemie. Dat herstel blijft echter nog altijd uit, door naschokken van de pandemie, met een hoge inflatie en een dreigende serieuze mondiale economische vertraging. Bron: ABM Financial News

