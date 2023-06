Update2: Apple introduceert Vision Pro-headset

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft maandag bij de aftrap van zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference een nieuwe, grotere versie van zijn MacBook Air laptop gepresenteerd en de overstap van het bedrijf naar aangepaste chips in zijn pc's voltooid. Ook kwam het bedrijf met de Vision Pro virtual reality headset, het eerste echt nieuwe product in tien jaar.

De 15-inch MacBook Air, met een vanafprijs van 1.299 dollar, is voorzien van de op maat gemaakte M2-chip van Apple. Deze computer is volgens het bedrijf sneller dan de snelste MacBook Air op basis van de processor van Intel. Verder gaat de batterij 18 uur mee.



De 15-inch versie is per direct te bestellen en vanaf volgende week verkrijgbaar. Apple biedt ook 13,3-inch en 13,6-inch MacBook Airs aan.



Apple verlaagt verder de prijs van de gewone MacBook Air, met de oudere M1-chip, naar 999 dollar, terwijl de oudere M2 MacBook Air voor 1.099 dollar wordt verkocht.



Het bedrijf introduceerde maandag ook nieuwe Mac Studio en Mac Pro high-end computers met aangepaste chips. De Mac Studio heeft een vanafprijs van 1.999 dollar en de Mac Pro een vanafprijs van 6.999 dollar.



Apple kwam verder met software-updates voor de iPhone. Apple's iOS 17 heeft een aantal updates om de communicatiefuncties in de telefoon-app, FaceTime en berichten van het bedrijf te verbeteren.



In de telefoon app geeft Apple gebruikers de mogelijkheid om gepersonaliseerde afbeeldingen van de beller te tonen op de telefoon van de andere gebruiker. Apple zal ook beginnen met het transcriberen van voicemails met kunstmatige intelligentie (AI) op het apparaat. In de FaceTime app kunnen gebruikers videoberichten achterlaten. En in de berichten-app stelt Apple gebruikers in staat om in te checken of er iemand thuis is.



Apple introduceert ook een nieuwe manier om informatie uit te wisselen met andere iPhone-gebruikers, genaamd "NameDrop". Gebruikers kunnen telefoons dicht bij elkaar houden en contacten, foto's of bestanden delen.



Apple zei maandag dat het nieuwe kunstmatige intelligentietechnieken zou toepassen op zijn toetsenborden om de autocorrectie te verbeteren



Onthulling virtual reality headset



Apple onthulde maandag ook de Vision Pro-headset, iets waar de markt naar uitkeek. Met dit apparaat kunnen gebruikers virtual reality en digitale apps over de echte wereld heen ervaren, aldus Apple.



Chief Executive Tim Cook zei dat de Vision Pro de potentie heeft om "ruimtelijk computergebruik" naar gebruikers te brengen door middel van augmented reality. Het is "een nieuw soort computer die de werkelijkheid vergroot door de echte wereld naadloos te laten overlopen in de digitale wereld", aldus Cook.



De Vision Pro moet 3.499 dollar gaan kosten en verschijnt in 2024, aldus Apple. Het bedrijf werkt daarin samen met Unity Software. Dat aandeel steeg maandag 21 procent na de onthulling. Apple daalde richting het slot een procent na eerder op de dag nog een intraday recordniveau te hebben aangetikt van 184 dollar.



