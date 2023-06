Fugro helpt bij vinden van locaties voor Deense windparken op zee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro gaat tien boeien installeren om de Deense overheid te helpen bepalen wat de beste locaties zijn voor windparken op zee. Dat maakte het bedrijf maandag bekend, zonder financiële details te vermelden. De boeien in het Kattegat, de Noordzee en de Oostzee zullen de wind, golfslag en stroming meten. Ze meten windsnelheden tot 250 meter hoogte en zeestroming tot op de bodem. De Deense overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2030 voor 12,9 Gigawatt aan capaciteit voor windenergie te helpen realiseren. De boeien zullen vanaf de zomer van 2023 hun werk doen gedurende minstens een jaar. De data kunnen helpen om rendementen te berekenen, locaties te beoordelen en te bepalen welke funderingen, netwerkverbindingen en kabelcorridors een locatie vereist. Bron: ABM Financial News

