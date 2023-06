Inkopers en export op de weekagenda

(ABM FN-Dow Jones) Nu de schuldenproblematiek in de Verenigde Staten is opgelost en het cijferseizoen achter de rug is, kunnen de beurzen zich de komende week richten op de macro-economische agenda.

Echter, veel vuurwerk wordt er niet verwacht en daarom kijken de meeste beleggers al uit naar de eerstvolgende rentevergadering van de Federal Reserve die gepland staat op 13 en 14 juni, gevolgd door de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank op 15 juni.

In de VS is het de vraag of er een rentepauze wordt ingelast en in de eurozone wordt rekening gehouden met opnieuw een verhoging van 25 basispunten.

Maandag starten we met de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector wereldwijd. In Duitsland komt er meer duidelijkheid over de handelsbalans en in de VS worden de fabrieksorders gepubliceerd.

Dinsdagochtend wordt in Nederland de inflatie over mei bekendgemaakt. In Duitsland staan de fabrieksorders op de agenda en later in de ochtend de detailhandelsverkopen in de eurozone.

Op woensdag krijgen we meer te weten over de stand van de handelsbalans in China. En in Duitsland volgt de industriële productie. In de VS is het dan tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden, de stand van de handelsbalans en het consumentenkrediet gedurende april.

Donderdag is het dan tijd voor de definitieve economische groeicijfers over het eerste kwartaal in Japan en de eurozone. Ook staan de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in Amerika op de rol.

Aan het einde van de week volgen de consumenten- en producentenprijzen in China over mei. In Nederland wordt inzicht gegeven in de industriële productie.

De olieprijzen reageren maandag vermoedelijk op de uitkomst van de vergadering van OPEC en zijn bondgenoten, die zondag plaatsvindt. Verwacht wordt dat OPEC+ een verdere productieverlaging zal aankondigen.

Bedrijfsnieuws

Dinsdag gaat NN Group ex-dividend en staan er gedurende de week de jaarvergaderingen gepland voor RoodMicrotec, Air France-KLM, Cabka en Fastned. Ook is er op dinsdag een beleggersdag van Besi.

In Brussel is de agenda ook gevuld met ex-dividenden. Bekende namen met een dergelijke notering zijn KBC Ancora en D’Ieteren, beide op dinsdag.

In de VS publiceert Campbell Soup woensdag de derde kwartaalcijfers en is het vrijdag aan NIO om de boeken te openen.