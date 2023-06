Video: Besi flopper en ASML topper voor juni Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het pessimisme onder de beursexperts houdt aan en BE Semiconductor Industries is een aandeel om komende maand bij weg te blijven, terwijl sectorgenoot ASML wel kansrijk is. Dit bleek uit de maandelijkse enquête die analist Corné van Zeijl van Cardano onder beursexperts houdt. Afgelopen maand hadden de experts het goed gezien. Ze waren somber en de koersen daalden. "Met slechts 1,3 procent, maar een daling is een daling", aldus Van Zeijl. Vrijwel elk aandeel eindigde in mei in het rood, maar de 'chippers' maakten erg veel goed. Ook voor de komende maand zijn de experts somber, ondanks dat de crisis rond het Amerikaanse schuldenplafond lijkt opgelost. Van de geraadpleegde experts gaat 36 procent uit van een daling van de AEX in juni, en houdt 26 procent rekening met een stijging. Toppers en floppers De beursexperts dichten het aandeel Besi voor juni de minste kansen toe. Zij denken dat de huidige 'AI boom' voor dit aandeel overdreven is, aldus Van Zeijl. De overige floppers, maar op gepaste afstand, zijn ArcelorMittal en Philips. Bij de toppers hebben de experts opnieuw ASML als favoriet bestempeld. Daarnaast volgen de financials, "omdat die zo lekker zijn achtergebleven", aldus de experts. De voorkeur gaat uit naar namen als ING, Aegon, ABN AMRO en Adyen. KPN vervolmaakt het lijstje. KPN laat vaak een negatieve beta zien. "Oftewel, dit aandeel stijgt vaak als de beurs daalt", aldus Van Zeijl. Klik hier voor: Video: Besi flopper en ASML topper voor juni Bron: ABM Financial News

