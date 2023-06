Wall Street koerst af op vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de openingsbel vrijwel ongewijzigd.

Amerikaanse beleggers haalden steun uit het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vannacht met grote meerderheid instemde met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond.

"Terwijl de afgelopen dagen werden gedomineerd door zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond, dat in de nacht van woensdag op donderdag de eerste hindernis nam, werden de dalingen op de aandelenmarkten gisteren grotendeels veroorzaakt door zorgen over de zwakte van de Chinese economie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De wet moet nu nog door de Senaat.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in mei sterker dan verwacht is toegenomen. Het aantal banen steeg in mei met 278.000, na een stijging van 296.000 in april. Aanvankelijk werd voor april een groei van 296.000 banen gemeld.

Er was door economen voor mei gerekend op een groei van 180.000 banen.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten steeg met 2.000 gestegen tot 232.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het eerste kwartaal veel minder gestegen dan eerder werd gemeten. De kosten stegen op kwartaalbasis met 4,2 procent, terwijl een voorlopig cijfer nog op een stijging van 6,3 procent wees en de markt op 6,0 procent rekende.

Op macro-economisch vlak volgen later op de dag nog een tweetal inkoopmanagersindices, de bouwuitgaven en de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar noteerde op 1,0701. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0682 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0689 op de borden.

De olieprijs noteerde donderdag licht hoger.

Bedrijfsnieuws

Salesforce noteerde voorbeurs 7,0 procent lager. Het Amerikaanse softwarebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet, maar de afgegeven outlook stelde licht teleur.

C3.ai daalde voorbeurs bijna 20 procent, nadat de definitieve omzetcijfers gelijk waren aan de voorlopige cijfers van half mei, die de aandelenkoers enorm hadden doen stijgen. C3.ai gaf echter ook een outlook af die iets tekort schoot ten opzichte van de analistenverwachtingen.

Het aandeel Okta kelderde ook bijna 20,0 procent. De rode cijfers vielen mee, maar de CEO deelde wel zijn zorgen over de verslechterende economie.

Nordstrom steeg voorbeurs circa 4,6 procent, nadat het warenhuis in het eerste kwartaal de analistentaxaties overtrof. Het concern herhaalde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar.

Crowdstrike lijkt ongeveer 8 procent lager te gaan openen. Ook hier schoot de afgegeven outlook wat tekort.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,6 procent lager op 4.179,83 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 32.908,27 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 12.935,29 punten.