Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, maar de uitslagen lijken beperkt.

Omdat de deal over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond nog door het Congres moet worden goedgekeurd, nemen beleggers een 'wait-and-see' houding aan volgens analisten van JPMorgan Asset Management.

"Er is nog werk te doen, en hard-line Republikeinen kunnen tegen stemmen, dus hoewel we op het goede spoor zitten, zijn we er nog niet."

IG voorziet voor dinsdag een openingswinst van 9 punten voor de Duitse DAX en een bescheiden min van 2 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 6 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht lager geëindigd. De Britse FTSE was gesloten vanwege een bank holiday. Het was een rustige handelsdag met lage volumes, omdat ook op Wall Street niet werd gehandeld vanwege Memorial Day.

De Amerikaanse beurzen kunnen dinsdag pas reageren op een voorlopig akkoord om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Mogelijk is er dan op de Europese markten ook een sterkere reactie.

"Beleggers zullen vermoedelijk wachten tot de deal [over het verhogen van het schuldplafond] door het Congres is goedgekeurd, alvorens zij hun risicoblootstelling zullen verhogen", zeiden analisten van UniCredit.

Op macro-economisch vlak was het maandag ook rustig. Later deze week staan inflatiecijfers uit de eurozone op de agenda.

De Turkse lira noteerde maandag rond het laagste niveau ooit, na de herverkiezing van president Recep Tayyip Erdogan. Beleggers hebben weinig vertrouwen in het economische beleid van Erdogan, die al langere tijd druk uitoefent op de Turkse centrale bank om, ondanks de hoge inflatie, de rente te blijven verlagen. De beurs in Istanbul steeg rond de 4 procent.

Bedrijfsnieuws

Grote koersuitschieters waren er maandag niet. In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield rond ruim een procent. Worldline leverde meer dan 2,5 procent in.

In Frankfurt ging Sartorius ruim een procent hoger en leverde Continental meer dan 2 procent in.

Opvallend was de daling van het aandeel van Borussia Dortmund, dat 27 procent kelderde nadat de voetbalclub afgelopen weekend op de valreep de landstitel verspeelde aan Bayern München.

Euro STOXX 50 4.319,52 (-0,4%)

STOXX Europe 600 460,87 (-0,1%)

DAX 15.952,73 (-0,2%)

CAC 40 7.303,81 (-0,2%)

FTSE 100 7.627,20 (+0,7% - slotstand vrijdag)

SMI 11.434,24 (+1,0% - slotstand vrijdag)

AEX 764,10 (-0,5%)

BEL 20 3.641,37 (-0,3%)

FTSE MIB 26.617,35 (-0,4%)

IBEX 35 9.180,10 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet.

Wall Street was maandag gesloten vanwege Memorial Day. Vrijdag sloten de indexen in New York nog flink hoger.

Afgelopen weekend werd in Amerika een voorlopig akkoord bereikt tussen president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy over een verhoging van het schuldenplafond.

Het akkoord moet nog door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd en dat is verre van een gelopen race. Volgens Biden hebben zowel de Democraten als de Republikeinen water bij de wijn gedaan om tot een akkoord te komen en is het dus een eerlijke deal. Maar vanuit beide kampen klinken kritische geluiden.

"Er is altijd een kans, hoe klein ook, dat de hardline Republikeinen de inspanningen van McCarthy kunnen ondermijnen", aldus SPI Asset Management.

Op macro-economisch vlak springen de banencijfers uit de VS later deze week het meest in het oog. Woensdag volgen het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP over de maand mei en data over de openstaande vacatures in de VS in april. Donderdag verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag het officiële banenrapport.

Banendata zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve, net als inflatiecijfers. Vrijdag werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in april is opgelopen. Daarom rekent een duidelijke meerderheid van 66 procent van de markt nu op nog een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in juni. Eerder werd uitgegaan van een pauze.

S&P 500 index 4.205,45 (+1,3% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 33.093,34 (+1,0% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 12.975,69 (+2,2% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen lieten dinsdag een verdeeld beeld zien.

Nikkei 225 31.329,98 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.198,58 (-0,7%)

Hang Seng 18.369,93 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0705. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0710.

USD/JPY Yen 140,33

EUR/USD Euro 1,0705

EUR/JPY Yen 150,21

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - April (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Mei (NL)

09:00 Inflatie - Mei (Spa)

11:00 Consumentenvertrouwen - Mei def. (eur)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Hewlett Packard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers tweede kwartaal (VS)