AEX start vermoedelijk nipt in het groen, na principeakkoord schuldenplafond VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een licht hogere opening na een principeakkoord over het Amerikaanse schuldenplafond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten vanwege Memorial Day en ook in Londen zijn handelaren vandaag vrij. Met een koerswinst vrijdag van 1,7 procent wist de AEX afgelopen week op weekbasis nog fractioneel in het groen te sluiten, op een slotstand van 767,86 punten. Ook Wall Street sloot vrijdag in aanloop naar lang weekend overtuigend in het groen. Beleggers lieten zich vrijdag leiden door optimisme over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy maakten vervolgens zaterdagnacht inderdaad een principe-akkoord bekend over een verhoging van het plafond voor de komende twee jaar, tot na de presidentsverkiezingen. Om de Republikeinen zover te krijgen, moest Biden wel beloven bezuinigingen door te voeren. Nog niet alle details zijn duidelijk en McCarthy zei "dat er nog veel werk te doen is". Sommige Republikeinen reageerden al teleurgesteld en menen dat McCarthy tijdens de onderhandelingen te veel heeft weggegeven en te weinig hebben bedongen. Biden zei dat geen van beide partijen volledig heeft gekregen wat het wilde, en dat iedereen water bij de wijn heeft moeten doen. Het huidige schuldenplatfond staat op 31.400 miljard dollar en vermoedelijk zouden de VS zonder een akkoord ergens begin juni niet meer in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarvoor waarschuwde minister Janet Yellen de afgelopen weken meermaals. Overigens moet de deal over de verhoging van het schuldenplafond nog door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd. En dat is nog geen gelopen race. Biden riep op de deal goed te keuren om zo "een catastrofale default" te voorkomen, die een economische recessie zou inleiden. In Azië koersen de hoofdindices vanochtend overwegend in het groen, waarbij de Japanse Nikkei index met een winst van circa een procent zelfs op het hoogste niveau noteert sinds 1990. De Hang Seng index in Hongkong is daarentegen de dissonant met een verlies van enkele tienden van een procent en de index noteert op het laagste niveau van dit jaar. In het lopende jaar bedraagt het rendement voor de Hang Seng index nu 5,5 procent negatief, terwijl de Nikkei index juist bijna 20 procent is gestegen. Door het positieve sentiment rondom de schuldendeal klimt de Amerikaanse olie-future vanochtend met bijna een procent naar 73,33 dollar per vat. De Turkse lira noteerde vanochtend daarentegen op het laagste niveau ooit, na de herverkiezing van president Recep Tayyip Erdogan. Beleggers hebben weinig vertrouwen in het economische beleid van Erdogan, die al langere tijd druk uitoefent op de Turkse centrale bank om, ondanks de hoge inflatie, de rente te blijven verlagen. Westerse centrale banken voeren momenteel juist renteverhogingen door om de inflatie af te laten koelen. Vanochtend noteerde de lira op de laagste stand ooit en 1 dollar is ongeveer 20 lira waard. Rond begin 2022 bedroeg die omwisselverhouding nog circa 13. Vanwege Memorial Day is de macro-economische agenda vandaag vrijwel leeg. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg vrijdag 1,3 procent op 4.205,45 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.093,34 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 12.975,69 punten. Bron: ABM Financial News

