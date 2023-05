Beursblik: ABN AMRO ziet yuan en vooral yen wat aansterken

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO ziet de Chinese yuan op korte termijn stijgen, terwijl de Japanse yen op iets langere termijn aan kracht zal winnen.

Voor ABN AMRO is het geen verrassing dat de yen ondermaats presteerde toen de rente steeg, aangezien de Bank of Japan de beleidsrente nog niet heeft verhoogd. Maar ook de Bank of Japan zal volgens ABN AMRO waarschijnlijk snel het beleid aanpassen. Terwijl andere centrale banken aan of dicht bij het einde van de verkrappingscyclus zijn, moet de Bank of Japan nog beginnen.

"Ook al wordt verwacht dat de Bank of Japan in de tegenovergestelde richting zal gaan bewegen dan de meeste andere centrale banken, onder andere door het yield curve control raamwerk aan te passen, zal de beleidsverkrapping waarschijnlijk geleidelijk verlopen. Bijgevolg zal de richting van de yen nog steeds worden bepaald door het effect van het beleid van andere centrale banken op de renteverschillen. Aangezien wij verwachten dat zowel de Fed als de ECB in 2024 agressief zullen versoepelen, verwachten wij dat de yen sterker zal worden ten opzichte van deze valuta's", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO in een commentaar.

Aan het einde van 2024 verwacht ABN AMRO nu een koers van 125 yen voor een Amerikaanse dollar, terwijl dit aan het einde van dit jaar 135 yen zal zijn.

Voor de Chinese yuan is het verhaal net even anders. De zwakker dan verwachte economische cijfers voor april die onlangs werden gepubliceerd en een bescheiden herstel van de Amerikaanse dollar hebben ertoe geleid dat de dollar weer boven de 7,0 yuan kwam te noteren.

"Voor de toekomst zijn wij bescheiden optimistisch over de yuan. Ten eerste zou de yuan, zodra het monetaire beleid van de Fed en de Chinese centrale bank naar elkaar toe begint te groeien, in een bescheiden tempo kunnen stijgen ten opzichte van de dollar. Ten tweede verwachten wij dat de economische groei in China het beter zal doen dan in de VS, ondanks de recente zwakte. Ten derde is de langetermijndynamiek op de valutamarkten in het voordeel van de yuan. De rol van China in de wereld en de rol van de yuan op de valutamarkten zullen toenemen. Het aandeel van de yuan in de internationale valutareserves is laag en er is veel

ruimte voor een toename. China zet ook grote stappen in de richting van een digitale yuan. Het is waarschijnlijk dat dit de algemene rol van de yuan op de financiële markten zal vergroten, hoewel dit een zeer geleidelijk proces zal zijn. Kortom, wij verwachten dit jaar enige stijging van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar", aldus Boele.

ABN AMRO heeft de prognoses voor de korte termijn enigszins aangepast, maar voor de dollar bleef de prognose in yuans aan het einde van dit jaar op 6,70 en voor het einde van 2024 op 6,50 staan.

De dollar noteerde vrijdag 139,56 yen en 7,0502 yuan.