Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 456,18 punten. De Duitse DAX liet ook een verlies optekenen van 0,3 procent op 15.793,80 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent bij een stand van 7.229,27 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent lager op 7.570,87 punten.

De Europese beurzen noteerden opnieuw een verlies, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De kater van de verkoopgolf van gisteren blijft hangen, nu de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond ook volgende week lijken door te gaan, terwijl een verrassende krimp van het Duitse bbp in het eerste kwartaal, de grootste economie van Europa in een recessie doet belanden", aldus de marktkenner.

Als het Huis en de Senaat in de Verenigde Staten pas volgende week tot een deal komen, is dat mogelijk slechts enkele uren voor de deadline van 1 juni van minister van financiën Janet Yellen.

Fitch Ratings plaatste de AAA-rating van de VS op een negatieve ‘credit watch’ en zei dat de onderhandelingen over het schuldenplafond het risico hebben vergroot dat de overheid betalingen voor sommige van haar verplichtingen zou kunnen missen. Fitch zei echter ook dat het nog steeds verwacht dat er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden.

De Duitse economie belandde in het eerste kwartaal van dit jaar in een technische recessie na een krimp van 0,3 procent. Het Franse ondernemersvertrouwen zakte naar het laagste punt sinds april 2021 met een index van 100 in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,0720. WTI-olie werd ruim 2,5 procent goedkoper op 72,35 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws

In Amsterdam noteerden de koersen van ASML, Besi en ASMI stevige plussen van zo'n 5 tot ruim 8 procent na een goed ontvangen kwartaalupdate van maker van grafische chips Nvidia.

Verder viel in de DAX Siemens Energy op, met een plus van 1,5 procent. Ook andere Siemens bedrijven sloten in het groen. Deutsche Telekom liet bijna 3 procent gaan.

In de CAC 40 gingen Dassault Systemes en Schneider Electric aan kop, met plussen van ruim 2 procent. Ook luxemerken als LVMH en Hermes zaten in de lift. Teleperformance leverde meer dan 5,5 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met een mooie winst voor de Nasdaq en verlies voor de Dow Jones index.