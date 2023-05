Omzetgroei maar ook margedruk voor Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen jaar de omzet zien stijgen, hoewel minder sterk dan in de eerste jaarhelft, en de marge onder druk zien staan. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers over het gebroken boekjaar, dat op 31 maart eindigde.

CEO Huub van Doorne sprak van een "erg uitdagend" klimaat.

Bij de halfjaarcijfers waarschuwde Lucas Bols al dat de tweede jaarhelft een aanhoudend uitdagend klimaat zou kennen. "En in sommige gevallen wordt de druk nog verder opgevoerd", vreesde de destillateur, wijzend op de geopolitieke spanningen, de hoge inflatie en een verwachte daling van de koopkracht.

Lucas Bols zag de omzet afgelopen boekjaar met 9 procent stijgen naar 100,6 miljoen euro. Daarmee was de groei veel minder sterk dan in de eerste zes maanden, toen de omzet met 23 procent steeg.

Aan die groei van 9 procent droegen premiumisering, de overname van Tequila Partida, prijsverhogingen en positieve wisselkoersschommelingen bij.

Ook was de omzet 20 procent hoger dan in het boekjaar 2019/20, voor de coronauitbraak, vooral dankzij de prestaties in de VS.

Wel zag Lucas Bols de brutomarge dalen van 55,9 naar 51,7 procent. De hogere kosten konden slechts deels worden doorberekend aan klanten, aldus het bedrijf.

De genormaliseerde operationele winst daalde van 20,6 naar 15,1 miljoen euro.

Netto leed de destillateur een verlies van 16,2 miljoen euro. Dat was volgens Lucas Bols vooral het gevolg van eenmalige posten, zoals een boekverlies op de verkoop van Avandis van 3,9 miljoen euro en een bijzondere waardevermindering van 24,1 miljoen euro. Maar ook was er een bate van 2,4 miljoen euro met betrekking tot verwachte earn-out betalingen.

Lucas Bols meldde verder een operationele vrije kasstroom van 6,8 miljoen euro. Daarmee kwam de destillateur wel beduidend lager uit dan de 15,6 miljoen euro vorig jaar. Lucas Bols schreef dit onder meer toe aan investeringen in de voorraden met het oog op de verstoringen in de aanvoerketen en de kosten die werden gemaakt voor de integratie van Tequila Partida.

Eind maart had Lucas Bols een nettoschuld van 59,6 miljoen euro. De destillateur meldde dat de financieringsovereenkomsten met de banken zijn verlengd tot november 2025.

De destillateur kondigde verder een slotdividend aan van 0,13 euro per aandeel. Daarmee komt het jaardividend uit op 0,34 euro per aandeel. Dat is een dividenduitkering van 50 procent, wat aan de bovenkant is van het afgesproken dividendbeleid.

Outlook

"Hoewel het geopolitieke en economische klimaat volatiel blijft en de kosteninflatie naar verwachting zal aanhouden, hebben we vertrouwen in de verdere groei van onze merken", zei Van Doorne donderdag.

Lucas Bols wil dit jaar een omzetgroei met Global Cocktail Brands realiseren van meer dan de 4 tot 5 procent die de destillateur op middellange termijn nastreeft. Dit moet onder meer lukken door de terugkeer naar groei van Bols Cocktails in de VS.

Ook denkt Lucas Bols dat de brutomarge zal verbeteren, vooral in de tweede jaarhelft, dankzij verdere prijsverhogingen en premiumisering.

"We streven naar een terugkeer van het operationele resultaat tot dichtbij het niveau van 2021/22."

Tot slot verwacht de destillateur dat de operationele vrije kasstroom zal verbeteren, waardoor de schuld verder kan worden teruggedrongen.