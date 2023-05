Galapagos presenteert nieuwe data voor filgotinib op internationaal congres Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos zal op het jaarlijkse congres van de European League Against Rheumatism (EULAR), dat van 31 mei tot 3 juni 2023 plaatsvindt in Milaan, meerdere abstracts presenteren. Dit maakte het bedrijf maandagavond bekend. Het betreft onder andere analyses van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) en real-world evidence (RWE) studies, die het werkzaamheids- en veiligheidsprofiel van filgotinib ondersteunen. 9 posterpresentaties en 3 abstracts versterken de betrokkenheid van het bedrijf bij immunologie en bij de gemeenschap van patiënten met reumatoïde artritis (RA) evenals bij zorgverleners. Ook worden nieuwe analyses van lange termijn verlengingsstudies die inzichten geven over de werkzaamheid en veiligheid van filgotinib op het congres gepresenteerd. Tussentijdse baseline gegevens, werkzaamheids- en veiligheidsdata van de real-world FILOSOPHY-studie bij RA-patiënten, worden online gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.