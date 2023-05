Home Depot verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: The Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft bij de resultaten over het eerste kwartaal de outlook voor 2023 verlaagd. Dit bleek dinsdag bij de cijfers van het Amerikaanse doe-het-zelfbedrijf, waarin ook een omzetdaling werd gemeld. Voor dit boekjaar rekent Home Depot nu op een omzetdaling van 2 tot 5 procent op jaarbasis, tegen eerder op een min of meer vlakke omzetontwikkeling. De winst per aandeel daalt in de nieuwe outlook met 7 tot 13 procent, terwijl eerder op een winstdaling van circa 5 procent per gerekend. Eerste kwartaal De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 37,3 miljard dollar, een daling met 4,2 procent op jaarbasis. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 4,5 procent. De markt verwachtte een omzet van 38,3 miljard dollar. Het operationeel resultaat daalde met 6,4 procent naar minder dan 5,6 miljard dollar. En de nettowinst ging van 4,2 miljard naar 3,9 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel daalde van 4,09 dollar over de eerste drie maanden van 2022 naar 3,82 dollar. De verwachting hiervoor lag op 3,80 dollar. Het aandeel Home Depot lijkt dinsdag 3,0 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

