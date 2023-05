Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor Marel verlaagd van 4,50 naar 3,50 euro met een onveranderd Houden advies. Op grond van de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar, denkt Jefferies dat het Marel meer tijd kost om de doelstelling voor het eind van dit jaar van een EBIT-marge van 14 tot 16 procent te realiseren. Jefferies verlaagde om die reden de taxaties voor de EBIT voor 2023 met 15 procent. Analist David Kerstens verwacht in 2024 een herstel van de winstgevendheid met een marge van 12,5 procent, van 10,8 procent in 2023, en naar 14,0 procent in 2027. Met deze verwachtingen, is de waardering van Marel in overeenstemming met die van sectorgenoten, op basis van de verhouding tussen bedrijfswaarde en EBIT voor 2024 van 12,2. Het aandeel Marel noteerde woensdag op een rood Damrak 2,0 procent lager op 3,02 euro. Bron: ABM Financial News

