Alle besluiten goedgekeurd op jaarvergadering Galapagos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Galapagos heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat alle agendapunten op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zijn goedgekeurd. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering keurde onder meer de herbenoeming goed van Peter Guenter als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar. Ook de herbenoemingen van Daniel O’Day en Linda Higgins als niet-uitvoerende niet-onafhankelijke bestuurders voor een periode van 4 jaar werden goedgekeurd. Er werd ook goedkeuring verleend aan de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Ellen Lombaerts, als nieuwe commissaris van Galapagos voor een periode van 3 jaar. Bron: ABM Financial News

