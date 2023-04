Groeiende omzet Hydratec Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Hydratec Industries

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Hydratec Industries is over de eerste drie maanden van 2023 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldde het bedrijf uit Amersfoort dinsdag nabeurs in een trading update. "Na een mooi resultaat in 2022 zijn we dit jaar met een goed gevuld orderboek begonnen. De gestegen inflatie en de onzekerheid lijken een terughoudendheid in de investeringsbereidheid te veroorzaken, maar ook nu is het orderboek goed gevuld gebleven", aldus topman Bart Aangenendt. De winstgevendheid lag in het eerste kwartaal op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar, volgens Hydratec. Bij Industrial Systems namen de omzet en het resultaat toe, terwijl Hightech Components minder winst boekte door hogere operationele kosten. De omzet bij dit onderdeel ontwikkelde zich stabiel. Outlook Door macro-economische ontwikkelingen, zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en de oplopende inflatie kan Hydratec geen concrete outlook geven voor 2023. Het aandeel is dinsdag een procent hoger gesloten op 90,00 euro. Bron: ABM Financial News

