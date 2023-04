Beursblik: update Heijmans bevestigt visie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De trading update waarmee Heijmans dinsdag kwam, bevestigt de visie op het aandeel en de Nederlandse bouwsector. Dit concludeert ING na het verschijnen van de update. Heijmans bevestigde dinsdag de outlook voor 2023 en meldde een vergelijkbare omzet in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. De omzetstijgingen bij Infra en Bouw & Techniek waren in lijn met de verwachtingen van ING, volgens analist Tijs Hollestelle. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 14,20 euro. Het aandeel noteert dinsdag een half procent lager op 11,36 euro. Bron: ABM Financial News

