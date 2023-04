Randstad overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het eerste kwartaal van 2023 iets beter gepresteerd dan voorzien en zag dat de dalende trend uit het eerste kwartaal zich in april doorzet. Dit bleek dinsdag uit de resultaten over het eerste kwartaal van het uitzendbedrijf. Afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van 6.621 miljoen naar 6.518 miljoen euro, een autonome daling van 4,2 procent. Analisten hadden vooraf gerekend op 6.544 miljoen euro en een autonome daling van 3,6 procent. Het onderliggende operationeel resultaat (EBITA) voor eenmalige posten kwam in het eerste kwartaal met 266 miljoen euro wel hoger uit dan verwacht. Dat gold ook voor de marge van 4,1 procent. De analistenconsensus wees vooraf op 260 miljoen euro met een marge van 4,0 procent. Een jaar eerder boekte Randstad nog een onderliggende EBITA van 286 miljoen euro bij een marge van 4,3 procent. De brutomarge kwam uit op 21,0 procent tegen 20,5 procent een jaar eerder. Netto boekte Randstad een winst van 154 miljoen euro tegenover een winst van 209 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 169 miljoen euro tegen 133 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Het bedrijf zag in april een ontwikkeling die er op duidde dat de trends uit het eerste kwartaal zich in het tweede kwartaal voortzetten. Die trend wees in de eerste drie maanden op minder vraag bij klanten. Bron: ABM Financial News

