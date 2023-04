Inflatie eurozone daalt verder

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de eurozone is in maart verder gedaald. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van Eurostat.

De prijzen stegen afgelopen maand met 6,9 procent op jaarbasis, conform een eerdere raming. In februari was de stijging 8,5 procent en in januari 8,6 procent.

De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in maart 5,7 procent op jaarbasis, eveneens conform een eerdere raming en iets hoger dan de 5,6 procent een maand eerder. In januari bedroeg de kerninflatie 5,3 procent.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,9 procent en de kernprijzen met 1,3 procent.

De Belgische inflatie bedroeg 4,9 procent tegen 5,4 procent een maand eerder, terwijl de Duitse inflatie op 7,8 procent uitkwam. Dit was in februari nog 9,3 procent. In Frankrijk stegen de consumentenprijzen met 6,7 procent tegen 7,3 procent een maand eerder. In Nederland viel de inflatie scherp terug van 8,9 tot 4,5 procent.