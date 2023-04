Johnson & Johnson verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft de outlook voor 2023 verhoogd na in het eerste kwartaal de winstverwachtingen te hebben overtroffen. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van het Amerikaanse farmabedrijf. Johnson & Johnson rekent voor 2023 op een omzet van 97,9 tot 98,9 miljard dollar tegen eerder een omzet van 96,9 tot 97,9 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt nu verwacht uit te komen op 10,60 tot 10,70 dollar tegen eerder 10,45 tot 10,65 dollar. Eerste kwartaal Het nettoresultaat daalde het afgelopen kwartaal van een winst van ruim 5,1 miljard dollar tot een verlies van 68 miljoen dollar, of een verlies van 0,03 dollar per aandeel. Dit was het gevolg van eenmalige posten. De aangepaste winst van 2,68 dollar was evenwel beter dan de 2,51 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Een jaar eerder lag deze post op 2,67 dollar. De omzet van Johnson & Johnson steeg op jaarbasis met 5,6 procent op jaarbasis naar ruim 24,7 miljard dollar, waar de markt rekende op 23,6 miljard dollar. Bij Consumer Health kwam de omzet 7,4 procent hoger uit op ruim 3,8 miljard dollar. Bij het onderdeel Pharmaceutical steeg de omzet op jaarbasis met 4,2 procent tot ruim 13,4 miljard dollar. Bij de divisie MedTech steeg de omzet met 7,3 procent tot 7,5 miljard dollar. Het aandeel Johnson & Johnson noteerde dinsdag voorbeurs 1,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

