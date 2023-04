Easyjet denkt marktverwachtingen te overtreffen in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet denkt dit jaar de winstverwachtingen van de markt te overtreffen, nadat het verlies in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar afnam. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de prijsvechter. Easyjet stelde terughoudend te blijven in het licht van de huidige macro-economische omstandigheden, maar dat de huidige hoge vraag en sterke boekingscijfers de weg vrij maken om de winstverwachtingen in de markt voor het boekjaar dat eindigt op 30 september, te overtreffen. De markt mikt voor het lopende jaar op een winst van 260 miljoen Britse pond. Easyjet Holidays profiteert ook van een sterke vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk, waardoor de groeiverwachtingen opwaarts werden bijgesteld van 50 naar 60 procent op jaarbasis. In de zes maanden eindigend op 31 maart, verwacht Easyjet een zogeheten headline verlies voor belastingen te boeken van 405 tot 425 miljoen pond. Een jaar eerder werd nog een verlies van 545 miljoen pond geboekt. Easyjet verwacht een omzet te rapporteren van 2,69 miljard pond ten opzichte van 1,5 miljard pond een jaar eerder. In het tweede kwartaal werden er 15,6 miljoen passagiers vervoerd, waarbij de bezettingsgraad 88 procent bedroeg. Een jaar eerder ging het nog om 11,5 miljoen passagiers. De omzet per stoel steeg in het afgelopen halfjaar van 47,61 naar 66,46 pond. De luchtvaarder voerde tussen januari en maart ook de capaciteit op met 40 procent. De groei zal volgens het bedrijf aanhoudend in het piekseizoen in de zomer, waarbij de capaciteit weer op dezelfde niveaus zal zijn als voorafgaand aan de coronacrisis. Bron: ABM Financial News

