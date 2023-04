UnitedHealth verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UnitedHealth heeft in het eerste kwartaal van 2023 een hogere winst en omzet behaald en verhoogt de outlook voor heel het boekjaar. Dit bleek vrijdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse verzekeraar en gezondheidszorgmultinational. "Onze sterke, bedrijfsbrede groei dit kwartaal is een direct resultaat van de niet-aflatende inzet van onze collega's om meer gezondheidsdiensten aan meer mensen aan te bieden en consumenten meer toegang te geven tot hoogwaardige, betaalbare zorg", zei CEO Andrew Witty in een toelichting. De operationele winst verbeterde op kwartaalbasis van 6,9 miljard naar 8,1 miljard dollar en was ook hoger dan het resultaat van 7,0 miljard dollar een jaar geleden. De marge daalde op jaarbasis licht, van 6,3 tot 6,1 procent, maar verbeterde wel duidelijk te opzichte van de 5,8 procent in het vierde kwartaal. Onder de streep resteerde een nettowinst van 5,6 miljard dollar of 5,95 dollar per aandeel, beide hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. De aangepaste winst per aandeel steeg in het eerste kwartaal van 5,49 naar 6,26 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 6,16 dollar. De omzet van UnitedHealth steeg op jaarbasis met 15 procent, van 80,1 naar 91,9 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 89,7 miljard dollar. Outlook UnitedHealth is positiever over de verwachte winst dit jaar en rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 24,50 tot 25,00 dollar. Eerder ging het bedrijf uit van 24,40 tot 24,90 dollar. De nettowinst per aandeel werd eerder ingeschat op 23,15 tot 23,65 dollar. Nu rekent UnitedHealth op 23,25 tot 23,75 dollar. Het aandeel noteert voorbeurs licht hoger. Bron: ABM Financial News

