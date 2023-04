'Goede resultaten TomTom' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het eerste kwartaal goed gepresteerd, met een solide groei en waarin de kosten onder controle werden gehouden. Dit zegt analist Wim Gille van ABN AMRO Oddo. De omzetgroei van 10 procent tot bijna 141 miljoen euro was 7 procent hoger dan voorzien door de analistenconsensus. Automotive en de consumententak deden het respectievelijk 11 en 17 procent beter dan voorzien, aldus Gille, maar Enterprise bleef 5 procent achter op de verwachtingen door de dollar. Gille merkte op dat de operationele kosten 3 procent lager uitkwamen dan verwacht. Maar dat is wel inclusief 2 miljoen euro aan eenmalige posten. Exclusief deze posten waren de kosten volgens ABN AMRO conform verwachting. De analist wees verder op de verkoop van een belang in Cyient, een Indiase IT-onderneming, voor 15 miljoen euro. "We wisten zelfs niet dat TomTom dit belang had, dus goed nieuws", aldus Gille. Verder herhaalde TomTom de outlook voor 2023. Gille verwacht dan ook geen significante aanpassingen aan de consensus. De analist herhaalde vrijdag zijn Outperform advies voor het aandeel. Bron: ABM Financial News

