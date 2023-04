Fors lagere omzet voor BASF Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BASF

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft in het afgelopen kwartaal 13,4 procent minder omzet geboekt door aanzienlijk lagere volumes, terwijl de EBIT en nettowinst de analistenverwachtingen juist ruim overtroffen. Dit meldde de Duitse chemiereus woensdagmiddag. BASF boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 20,0 miljard euro, in vergelijking met 23,1 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden op een omzet van 21,8 miljard euro. De EBIT bedroeg in het afgelopen kwartaal 1.867 miljoen euro, tegenover 2.785 miljoen euro een jaar eerder. Maar de analistenconsensus rekende op een daling tot 1.533 miljoen euro. Op aangepaste basis verwacht BASF een EBIT te rapporteren van 1.931 miljoen euro, in vergelijking met 2.818 miljoen euro vorig jaar en een consensus van 1.599 miljoen euro. Onder de streep resteerde afgelopen kwartaal een nettowinst van 1.562 miljoen euro, tegenover 1.221 miljoen euro vorig jaar. Analisten rekenden op een nettowinst van 1.081 miljoen euro. Op 27 april publiceert BASF de definitieve resultaten. Bron: ABM Financial News

