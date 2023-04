Consortium dient klimaatresolutie in bij TotalEnergies Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium van 17 grote investeerders heeft voor de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies een klimaatresolutie ingediend. Dit meldde PGGM, één van de investeerders, in een persbericht. De investeerders vragen het Franse energiebedrijf zich aan te passen aan de zogeheten Scope 3 emissiereductiedoelstellingen, ofwel aanpassing van de CO2 uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en verkoopt. Tijdens de jaarvergadering in 2022 weigerde de raad van bestuur van TotalEnergies om een soortgelijke, maar bindende resolutie in stemming te brengen. Hoewel de resolutie van het consortium adviserend is en niet bindend, hopen de investeerders een duidelijk signaal af te geven aan TotalEnergies. Het consortium bestaat uit institutionele beleggers en vermogensbeheerders uit Frankrijk, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS, waaronder Achmea, ASR, Degroof Petercam en PGGM. Zij hebben gezamenlijk 1,1 biljoen euro onder beheer. Ook Follow This neemt deel aan de actie. Op 26 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies plaats. info@abmfn.nl

