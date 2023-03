BNP Paribas lanceert eerste tranche aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas start op maandag 3 april met de eerste tranche van zijn aandeleninkoopprogramma, na hiervoor goedkeuring te hebben ontvangen van de Europese Centrale Bank. Dit meldde de Franse bank vrijdag. De eerste tranche betreft een bedrag van maximaal 2,5 miljard euro. BNP Paribas verwacht het aandeleninkoopprogramma niet later dan 3 augustus 2023 af te ronden. Een tweede tranche van nog eens 2,5 miljard euro wordt in de tweede helft van 2023 gelanceerd. BNP zal de ingekochte aandelen intrekken. Bron: ABM Financial News

