Heijmans realiseert Rijkskantoor in stationsgebied Arnhem

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de renovatie en uitbreiding realiseren van een gemeentelijk monument naar een nieuw Rijkskantoor in het stationsgebied van Arnhem. Dit maakte de bouwer donderdagochtend bekend. Ook gaat Heijmans zorg dragen voor het onderhoud gedurende 15 jaar. De opdracht heeft een totale contractwaarde van ruim 55 miljoen euro. De feitelijke realisatie zal naar verwachting starten in maart 2024. De beoogde oplevering is voorzien eind 2025. Het pand, een voormalig postkantoor, gaat onderdak bieden aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Bron: ABM Financial News

