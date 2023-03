Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Sif Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor Sif verhoogd van 13,50 naar 15,55 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Kepler werkten hun modellen bij na de jaarresultaten en de beleggersdag van Sif. Volgens de analisten zal het langer duren voordat Sif de capaciteit kan verdubbelen, waardoor de ramingen voor 2023 tot en met 2026 omlaag moesten. Maar omdat er minder nieuwe aandelen Sif zijn bijgekomen, kon het koersdoel toch omhoog. Het aandeel Sif koerste woensdagochtend 0,4 procent hoger op 11,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.