Beursblik: solide resultaten Eurocommercial Properties

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in 2022 solide resultaten geboekt, maar de outlook voor dit jaar viel wel wat tegen. Dit oordeelde analist Inna Maslova van Degroof Petercam vrijdag. Het directe resultaat kwam aan de bovenkant van de door het vastgoedfonds afgegeven bandbreedte uit, zo zag Maslova. Het directe resultaat steeg naar 2,28 euro per aandeel. Eurocommercial Properties ging uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Voor het boekjaar 2023 gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro. Dit betekent een daling van 1,3 tot een stijging van 3 procent ten opzichte van het resultaat over 2022. Degroof vindt deze outlook wat tegenvallen, wijzend op de gunstige huurindexering die voor dit jaar wordt voorzien en het feit dat de impact van desinvesteringen uit het eerste kwartaal van 2022 nog maar beperkt is. De leegstandsgraad van 1,5 procent noemde Maslova indrukwekkend. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Eurocommercial Properties met een koersdoel van 24,50 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 1,0 procent tot 21,72 euro. Bron: ABM Financial News

