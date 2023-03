Flinke omzetstijging voor Royal Delft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft in 2022 de omzet stevig zien oplopen, maar de winst juist licht zien dalen. Dit maakte de Delftse producent van sieraardewerk vrijdag voorbeurs bekend. De omzet kwam op jaarbasis 44 procent hoger uit op 7,1 miljoen euro bij een EBITDA van 1,79 miljoen euro tegen 1,44 miljoen euro in 2021. De omzetstijging vond zowel plaats binnen het toeristisch segment als de zakelijke markt, aldus de fabrikant. Het bedrijfsresultaat steeg van 703.000 naar 986.000 euro. De nettowinst bedroeg 558.000 euro tegen 579.000 over 2021. Per aandeel daalde de winst van 0,56 naar 0,53 euro. Outlook Voor de komende jaren zei Royal Delft in te willen zetten op verdere groei van het zakelijke segment en wordt een verder herstel van de toeristische markt verwacht. Daarentegen blijft het resultaat onzeker door de instabiele situatie in Oost-Europa en stijgende kosten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.