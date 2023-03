Brexit-icoon Farage weg bij DGB

De bekende rechtse Britse politicus Nigel Farage is al enige tijd niet meer verbonden aan het Nederlandse beursfonds DGB, een benoeming die in 2021 nog met veel tamtam werd aangekondigd.

Eind maart 2021 kwam beursfonds Dutch Green Business (DGB) met de verrassende benoeming van ex-politicus Nigel Farage tot lid van de Raad van Advies.

Farage werd een mondiale bekendheid als leider van de extreemrechtse Britse partij UKIP en later de Brexit Party, en was tot 2020 21 jaar lid van het Europees Parlement.

Dit was de motivatie destijds

De motivatie voor de benoeming destijds: “Als lid van de Raad van Advies is het Nigels taak om introducties bij politici en bedrijfsleiders in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld te vergemakkelijken. Als woordvoerder van het bedrijf zal Nigel helpen om de focus van DGB op het bevorderen van natuurbehoud door middel van innovatieve CO2-compensatieregelingen onder de aandacht te brengen van het publiek, investeerders, overheden en andere belanghebbenden.”

De benoeming van Farage was nieuws tot in Amerika en Engeland, en leidde ook tot kritische commentaren in onder meer Financial Times, the Independent en Guardian over zowel Farage en Selwyn Duijvestijn, de ceo van DGB. De laatste liet optekenen dat Farage is benoemd “vanwege zijn unieke vaardigheden om relevante ideeën over te brengen aan een wereldwijd publiek”.

'Geen goed uithangbord meer'

Bekend werd dat Farage 1 miljoen opties kreeg op aandelen DGB die €18,5 miljoen waard konden worden. De Farage-connectie werd destijds gelegd via de uiterst rechtse kasteeleigenaar John Mappin. In maart 2021 schreef The Guardian: “Mappin en zijn vrouw, Irina Kudrenok-Mappin, bezitten elk 14,9% van de aandelen van DGB.”

Farage is inmiddels niet meer betrokken bij DGB. Duijvestein had hem aangetrokken om bedrijven met de politieke kleur van Farage binnen te halen. “Na de eerste campagne is dat on hold gezet," zegt Duijvestein. "Dus we hebben weinig van hem gezien.”

Waarom on hold? “Dat kwam door zijn 'net-zero is net-stupid' campagne, waarin hij zich afzet tegen het Britse klimaatbeleid. Dus hij was niet meer het goede uithangbord voor ons.”

Farage en zijn financieel onderzoeksbureau Fortune & Freedom zijn niet beschikbaar voor commentaar. Vragen blijven onbeantwoord. Daar waar de komst van Farage destijds met veel vertoon werd aangekondigd, heeft DGB over zijn vertrek geen persbericht uitgegeven.