Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het rentebesluit door de Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 443,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.278,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.126,43 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.525,41 punten.

De beurzen doen het rustig aan in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve, zo merkte marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets op. De analist spreekt van een stilte voor de storm.

Volgens Aslam staat de geloofwaardigheid van de Amerikaanse centrale bank op het spel. "De markt wijst de Fed aan als schuldige voor de huidige bankencrisis. Desondanks hebben we in de afgelopen dagen een significant herstel gezien in de koersen van regionale banken als gevolg van uitspraken van het ministerie van Financiën", aldus Aslam.

Minister van financiën Janet Yellen zei dinsdag dat de regering kan ingrijpen om spaarders bij andere banken te beschermen als toezichthouders een risico zien voor een 'bank run'.

"Feit is dat de problemen nog lang niet opgelost zijn", zo stelde Aslam.

De CME FedWatch Tool laat zien dat ruim 89 procent van de markt uitgaat van een renteverhoging met 25 basispunten vandaag. Bij de vorige beleidsvergadering van de centrale bank werd de rente ook met 25 basispunten verhoogd.

"De Fed kan het wat rustiger aan doen, maar een afwachtende houding door de rentes niet te verhogen zou niet bepaald de juiste keuze zijn", aldus strateeg Thierry Wizman van Macquarie.

"Het belangrijk om te bedenken dat de bankencrisis plaatsvindt op een moment waarin de werkloosheid in de VS erg laag is en dat de inflatie hoog blijft", aldus Wizman. "Dit vraagt om een compromis van de Fed, en dat is een renteverhoging met 25 basispunten in plaats van een ongewijzigd beleid."

Het zal volgens Lynx bovendien "zeer belangrijk" zijn om de markt goed uit te leggen hoe de Fed de huidige situatie analyseert. Verder zal veel aandacht gaan naar de dot plot. "Elke meeting in het verleden werd de dot plot gepubliceerd met uitzondering van één meeting tijdens de pandemie. Indien de Fed zich weerhoudt om de dot plot te publiceren, kan dit een signaal zijn naar de markt dat zelfs de Fed bezorgd is", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Britse consumentenprijzen in februari meer dan verwacht zijn gestegen. Op jaarbasis stegen de prijzen met 10,4 procent, waar door economen een stijging met 9,9 procent was voorzien. In januari steeg het prijspeil met 10,1 procent.

Olie werd woensdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 69,43 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 75,06 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,3 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0787. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0762 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0774 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt was de afwachtende houding van de belegger zeer goed merkbaar, gezien de geringe koersuitslagen.

Opvallende stijgers waren vanochtend de koersen van financials. In Amsterdam wonnen de koers van aandelen ABN AMRO en ING bijna 2 procent. In Brussel steeg de koers van het aandeel KBC ruim een procent. In Parijs ging de koers van het aandeel Société Générale aan de leiding met 2,2 procent en volgde die van Crédit Agricole met 1,4 procent. De koers van het aandeel Deutsche Bank steeg circa een procent.

Vastgoed daarentegen doet het slecht. De koers van het aandeel Unibail-Rodamco daalde 3,9 procent en Vonovia ook 4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500 index steeg dinsdag 1,3 procent naar 4.002,87 punten, de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 32.560,60 punten en technologie-index Nasdaq werd 1,6 procent meer waard op 11.860,11 punten.