Financials helpen AEX aan winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, onder aanvoering van financials. De slotstand van 736,18 punten was goed voor een winst van 1,0 procent ten opzichte van een dag eerder.

"Of de rust op de markt nu echt is teruggekeerd, hangt af van de uitkomst van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank morgenavond en de ontwikkelingen in de financiële sector", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De Fed staat voor precies hetzelfde dilemma als de Europese Centrale bank afgelopen week, namelijk de keuze tussen inflatiebestrijding en het vermijden van onrust op de financiële markten", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"We verwachten dat de Fed uiteindelijk kiest voor een middenweg. Ja, de rente zal omhoog gaan. Maar nee, dat zal niet gebeuren met 50 basispunten. Iets wat Fed-voorzitter Jerome Powell nog maar een tiental dagen geleden niet uitsloot op basis van de degelijke economische cijfers", aldus de econoom.

Een grote meerderheid van de markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent.

Veel aandacht zal woensdag ook uitgaan naar de renteprognoses van de Fed, oftewel de "dot plot", en de vraag hoeveel renteverhogingen dit jaar waarschijnlijk zijn. In december rekenden de beleidsmakers van de centrale bank nog op een rente van gemiddeld 5,10 procent in 2023 en van 4,10 procent in 2024.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de Duitse vertrouwensindex ZEW in maart harder dan verwacht is gedaald, tot een stand van 13,0. De bestaande woningverkopen in de VS stegen in februari met 14,5 procent. Het was de eerste stijging in ruim een jaar. De gemiddelde verkoopprijs daalde licht en dat was voor het eerst in ruim tien jaar.

De euro/dollar handelde rond het slot x procent hoger op 1,0774. WTI-olie kostte 68,88 dollar per vat en was daarmee 1,5 procent duurder dan maandag.

Stijgers en dalers

In de AEX deden financials goede zaken. ABN AMRO steeg bijna 4 procent en ING zelfs 6 procent. Aegon won meer dan 3,5 procent.

De verliezen waren redelijk beperkt. DSM liet ruim een procent gaan.

In de Midkap ging Alfen aan kop, met een winst van bijna 4 procent. Air France-KLM en Fugro wonnen ruim 3 procent.

Alleen Fagron stond echt onder druk in de AMX, met een verlies van 1,5 procent.

Just Eat Takeaway.com wil in het Verenigd Koninkrijk afscheid nemen van zijn Scoober-model met eigen bezorgers, waardoor zo'n 1.700 banen verdwijnen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. De stap maakt deel uit van een reorganisatie en vereenvoudiging van het bezorgmodel in het Verenigd Koninkrijk, bedoeld om efficiënter te worden, meldde Just Eat. Het aandeel steeg licht.

In de AScX steeg Ordina met ruim 24 procent tot 5,95 euro. Ordina bereikte een akkoord over een overname voor 5,75 euro per aandeel, ex dividend, door Sopra Steria. Het bod is hoger dan verwacht, zo oordeelde ING.

Pharming leverde een procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.