Duitse ZEW-index lager

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in maart flink gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut. De ZEW-verwachtingsindex daalde van 28,1 in februari naar 13,0 deze maand. Over de huidige situatie werden de ondervraagden ook iets negatiever. Deze index daalde in maart naar een stand van 46,5 negatief, tegen 45,1 negatief een maand eerder. Bron: ABM Financial News

