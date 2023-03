Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag na een late opleving gestegen richting het slot. Bij een settlement van 67,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 1,3 procent duurder. Daarmee profiteerden de oliemarkten van een zwakkere dollar en en opleving van de Amerikaanse aandelenmarkten. Zowel WTI als Brent eindigden vrijdag op hun laagste niveau sinds december 2021. De oliemarkten veerden maandag op nadat bekend werd dat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse overneemt. Toch blijft een "bredere economische zwakte in beeld voor de oliemarkten, nu de economische groeiverwachtingen omlaag gaan door de vrees voor een haperende financiële sector", aldus Robbie Fraser van Schneider Electric. "Dat wordt nog verergerd door een [olie]markt die niet in balans is, met een overaanbod", volgens de marktanalist. Analisten van Goldman Sachs verwachten niet langer dat WTI en Brent dit jaar zullen stijgen naar 100 dollar per vat. Zij verlaagden hun 12-maands prognose voor Brent tot 97 dollar per vat en hun vooruitzichten voor WTI tot 94 dollar per vat. Goldman Sachs wees op zwakkere fundamentals, zoals hoger dan verwachte voorraden op korte termijn, een iets lagere vraag en een iets hoger niet-OPEC aanbod. Vooruitkijkend rekenen marktkenners op meer volatiliteit. "De volatiliteit zal deze week waarschijnlijk aanhouden, waarbij de bredere zorgen over de financiële markten waarschijnlijk op de voorgrond zullen blijven. Bovendien hebben we deze week de Fed-vergadering, die de markten nog onzekerder maakt", schreven grondstoffenanalisten van ING. Gerekend wordt op een renteverhoging van 25 basispunten, hoewel er ook marktkenners zijn die denken dat de Fed zich een pauze kan veroorloven. Bron: ABM Financial News

